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بالفيديو... معين شريف يرثي شيرين أبو عاقلة

فن وثقافة

2022-05-23 | 03:36
بالفيديو... معين شريف يرثي شيرين أبو عاقلة
المصدر:
السومرية
424 مشاهدة

"شيرين"... أغنية جديدة للنجم اللبناني معين شريف ليست كسابقاتها.

فهي غير موجّهة إلى الحبيبة، الأمّ أو الزوجة بل إلى صحافيّة تحوّلت أثناء نقلها الحدث إلى الحدث نفسه. إنها الصحافيّة شيرين أبو عاقلة التي قُتلت على يد جيش الاحتلال الإسرئيلي أثناء تغطيتها الاشتباكات في مخيم جنين في الأراضي المحتلة.

نشر شريف على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا غنائيًّا أشبه بتحية رثاء لنضال أبو عاقلة، وهو من الفنانين الأوائل الذي أقدموا على هذه الخطوة في العالم العربي.
والأغنية من كلمات الشاعر الفلسطيني كمال قبيسي وألحان احمد بركات وتوزيع زاهر ديب.
وأبرز عباراتها: "رح تبقي يا شيرين بقلوب الملايين صرخة حق بوج الغدر و ظلم المحتلين".

ورغم أن العمل نُفّذ بإمكانات متواضعة، لكنّه لاقى استحسان محبّي شريف الذين أثنوا على روحه الوطنية وعلى إيمانه بالقضية الفلسطينية الظاهر في أكثر من عمل أبرزها أغنية "زرع التحرير".
 
 
 
وفي سياق منفصل، قلّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون شريف وسام الأرز من رتبة ضابط، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية.
وعبّر عن فخره الكبير بحصوله على الوسام إذ كتب على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:
"شرفني اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمنحي وسام الارز الوطني من رتبة ظابط.. شكراً فخامة الأب".
 
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