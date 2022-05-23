في حلك سمائها... ليلة أمل تضيء سماء بيروت!



ولم يخلُ الاحتفال من تحيّة إلى روح آل الرحباني الذين رفعوا اسم لبنان عاليًا بفنّهم الأصيل البعيد عن الابتذال والسطحية.



90 دقيقة ذكّرت حاضري الاحتفال ومشاهديه عبر الشاشة الصغيرة بموطن القوّة والصلابة الموجود داخلهم وجعلتهم يصرخون بوجه الظلم والأزمات والحكّام: لن نموت ونحن أحياء مهما ضيّقتم الخناق!

وأدّت طوجي باقة من أجمل أغانيها الوطنية والغرامية، مطلقة أغنية من ألبومها الجديد تحمل اسم " "زهرة الياسمين".ولم يخلُ الاحتفال من تحيّة إلى روح آل الرحباني الذين رفعوا اسم لبنان عاليًا بفنّهم الأصيل البعيد عن الابتذال والسطحية.90 دقيقة ذكّرت حاضري الاحتفال ومشاهديه عبر الشاشة الصغيرة بموطن القوّة والصلابة الموجود داخلهم وجعلتهم يصرخون بوجه الظلم والأزمات والحكّام: لن نموت ونحن أحياء مهما ضيّقتم الخناق!

تمامًا كالعراق، غريبة هي إرادة الحياة عند الشعب اللبناني الشقيق...من رحم المعاناة والكفاح للبقاء، ولد احتفال "ليلة الأمل" للعائلة الرحبانية الشهيرة."فكرة مجنونة" خطرت على بال المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني حوّلها إلى حدث فني عالميّ المعايير باعثًا من خلاله جرعة حب مغلفة بالثقافة والفنون وجرعة مقاومة ترفض كبح حبّ الحياة والاستمرارية.على بعد أمتار من مكان انفجار مرفأ بيروت، أحيته الفنانة هبة طوجي الحفل المجاني التذاكر بمشاركة الفنان إبراهيم معلوف والنجمة إليسا و50 موسيقياً من أبرز موسيقيي الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، بالإضافة إلى كورال "صوت الجنة" وعشرات الراقصين المحترفين.