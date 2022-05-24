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محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة: "شيرين عبد الوهاب" لا تزال على ذمته! (فيديو)

فن وثقافة

2022-05-24 | 03:08
محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة: "شيرين عبد الوهاب" لا تزال على ذمته! (فيديو)
610 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
كشف جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، عن مفاجأة غير متوقعة، مؤكدا أن حبيب قام برد شيرين عبد الوهاب إلى عصمته بعد أسبوعين فقط من الطلاق، بحضور 4 شهود وأنه يقيم منذ هذا الوقت في منزل الزوجية، لافتا إلى أن تصريحات موكله تتناقض مع بلاغ شيرين عبد الوهاب لشرطة النجدة حيث وصفت حسام بطليقها، وقررت النيابة العامة استدعاء شيرين والشهود للتأكد من صحة الرواية.

وقال جميل في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب، أن تصريحاته كلها من واقع أقوال حسام حبيب أمام النيابة العامة، ولا يعرف مدى صحتها، واضاف أن واقعة الخلاف بين موكله والفنانة شيرين عبدالوهاب بدأت في العاشرة مساء أمس، أثناء وجوده في فيلا الزوجية الخاصة بشيرين، حيث إنهما يعيشان معا، بعد أن قام بردها لعصمته شفهيا وبشهادة 4 من الشهود، من بينهم سارة الطباخ، مديرة اعمال شيرين، وسائقها الخاص.

وتابع مؤكدا إن حسام حبيب قال في التحقيقات إن خلاف نشب بينهما لأسباب عائلية، وطلبت منه شيرين مغادرة الفيلا، وفي المقابل طلب منها ملابسه ليغادر، وطلب أيضا مفتاح الخزينة ليحصل على سلاحه الخاص، وفوجيء بحضور سارة الطباخ لتخبره بأن شيرين اتصلت بالشرطة وأنها في طريقها للقبض عليه، فانتظر وتحرك معها.

أضاف: أنا أنقل كلام حسام حبيب في نص التحقيقات، وشيرين لم تتهمه بالتهديد بالسلاح، وسلاحه ترخيصه انتهى بالفعل، بسبب وجود تشابه أسماء مع شخص مدان في قضية جنائية، ولنفس السبب تأخر إخلاء سبيله من النيابة العام رغم دفع الكفالة المقررة.

وأكد أن وكيل النيابة طلب حضور شيرين عبدالوهاب وسارة الطباخ للاستماع إلى أقوالهما فيما قاله حسام حبيب في مذكرة الدفاع عن نفسه.

وتابع: حسام أكد أنه قام بتطليق شيرين في نوفمبر 2021 وبعدها بأسبوعين ردها إلى عصمته، ومنذ ذلك الحين يقيم معها في عش الزوجية حسب قول حسام في التحقيقات.



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