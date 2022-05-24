سعد المجرّد... مرفوض أو مرحّب به في بغداد؟

جدل كبير سبّبته الحفلة التي يقيمها الفنان المغربي سعد لمجرّد في بغداد.

بعدما نشرت السبت شركة "سندباد لاند" في بغداد، على حسابها الرسمي على فيسبوك، دعوة لحجز المقاعد، أطلقت ناشطات حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ #حفل_سعد_المجرد_مرفوض.

هذه الحملة جاءت على خلفيّة تورّط لمجرّد بقضايا عنف واغتصاب عديدة في دول مختلفة بالإضافة إلى أنه ممنوع من الغناء في المغرب ومصر.

عليه تهم بالاغتصاب في عدة دول

تتم دعوته للعراق ولايمس هذا قدسيتهم ؟!

في بلاد قانونها يكافىء المغتصب بالبراءة ان تزوج ضحيته لاغرابة ابدا

حفل المجرد يهين (قدسية) مبادئنا لكن اغلبهم بلا مبادىء#حفل_سعد_المجرد_مرفوض — المحامي محمد جمعة (@lawyer_mohamd) May 22, 2022

في المقابل، أطلق محبّو لمجرّد في العراق هاشتاغ #سعد_لمجرد_تنور_بغداد للتعبير عن حبّهم لصاحب أغنية "انت معلّم" وانتظارهم إحيائه الحفلة.

وهذه ليس المرّة الأولى التي تخلق هذه الشركة هذا النوع من الجدل. إذ سبق وهاجمها البعض بسبب حفل الفنان المصري محمد رمضان في بغداد والتي تسببت في عدد من الأزمات واعتراض رجال الدين، وهو ما تعجب منه البعض بعدم اعتراض أحد على حفل سعد لمجرد.

ووسط هذا الجدل، تلقّى هؤلاء خبر تأجيل الحفلة وذلك بمناسبة ذكرى الأربعين للإمام علي بن أبي طالب، اذ أُجّلت كافة الفعاليات الفنية التي كانت ستجري في هذا التاريخ.