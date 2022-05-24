سعد المجرّد... مرفوض أو مرحّب به في بغداد؟

جدل كبير سبّبته الحفلة التي يقيمها الفنان المغربي سعد لمجرّد في بغداد.
بعدما نشرت السبت شركة "سندباد لاند" في بغداد، على حسابها الرسمي على فيسبوك، دعوة لحجز المقاعد، أطلقت ناشطات حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ #حفل_سعد_المجرد_مرفوض.
هذه الحملة جاءت على خلفيّة تورّط لمجرّد بقضايا عنف واغتصاب عديدة في دول مختلفة بالإضافة إلى أنه ممنوع من الغناء في المغرب ومصر.
في المقابل، أطلق محبّو لمجرّد في العراق هاشتاغ #سعد_لمجرد_تنور_بغداد للتعبير عن حبّهم لصاحب أغنية "انت معلّم" وانتظارهم إحيائه الحفلة.
وهذه ليس المرّة الأولى التي تخلق هذه الشركة هذا النوع من الجدل. إذ سبق وهاجمها البعض بسبب حفل الفنان المصري محمد رمضان في بغداد والتي تسببت في عدد من الأزمات واعتراض رجال الدين، وهو ما تعجب منه البعض بعدم اعتراض أحد على حفل سعد لمجرد.
ووسط هذا الجدل، تلقّى هؤلاء خبر تأجيل الحفلة وذلك بمناسبة ذكرى الأربعين للإمام علي بن أبي طالب، اذ أُجّلت كافة الفعاليات الفنية التي كانت ستجري في هذا التاريخ.
يذكر أن عام 2020 اتهمت فتاة أميركية لمجرد بالاعتداء عليها بالضرب، وألقي القبض عليه أول مرة للاشتباه في ضربها واغتصابها في نيويورك وفر لمجرد من الولايات المتحدة بكفالة ولم يعد منذ ذلك الحين.
هذا واتهمت فتاة فرنسية تدعى “لورا. ب”، الفنان الشهير باغتصابها وهي في سن العشرين في غرفته ا في أحد الفنادق عام 2016، قبل أيام من حفلة له في باريس، بعدما تناوله الكحول والمخدرات.