رحمة رياض والكسندر علوم يحتفلان بمرور سنة على زواجهما(صور)

أحتفل كل من الفنانة العراقية رحمة رياض والممثل الاميركي من اصل عراقي الكسندر علوم بمرور سنة على زواجهما.



ونشرت رحمة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة لها مع الكسندر وكتبت عليها:"مرت سنة، الله لا يغير علينا وخليك الي يا حبيب الروح".

وبدوره أعاد الكسندر نشر الصورة عبر صفحته الخاصة وكتب:"عيد زواج سعيد للمرأة التي اعطتني اكثر من الحب الذي استحقه".

وعادت ونشرت رحمة صورة جديدة تجمعهما وعلقت عليها بالقول:"لحظة هي كتبت فأرتبط اسمي بأسمك بحروف من حب . ونبقى عالوعد".

كشفت في وقت سابق رحمة رياض، عن أسباب تأجيل حفل زفافها الرسمي من ألكسندر علوم بعد عقد قرانهما منذ عام.

وأكدت رحمة رياض في لقاء لها أنه "لا يوجد خلافات بينها وبين خطيبها ألكسندر علوم لتأجيل الزفاف، مشيرة إلى أن انشغالهما بعدد من الأعمال هو ما دفعهما لتأجيل موعد حفل الزفاف".