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زفاف ديما الشيخلي في جبال لبنان.. ورسالة مؤثرة من كارو سامي

فن وثقافة

2022-05-24 | 05:45
زفاف ديما الشيخلي في جبال لبنان.. ورسالة مؤثرة من كارو سامي
المصدر:
وكالات
1,175 مشاهدة

ليل السبت 21 مايو 2022، خطفت مدونة الموضة والجمال ديما الشيخلي الأنظار بطلّتها في حفل زفافها من من اللاعب محمد نعماني. احتفل الثنائي بحفل زفافهما وسط أجواء رومانسية بحضور العائلة والأصدقاء في لبنان.

A post shared by Dima Al Sheikhly (@dimasheikhly)




أطلّت العروس بتصميم من Sandra Mansour، اتَّسم في قسمه العلوي بتوب أتت على شكل كورسيت والتي تميّزت بقصة الأوف شولدر. أرفقت بجاكيت قصيرة ذي أكمام طويلة مع بعض التطريزات التي أتت على شكل ورود. بالنسبة، للتصميم في قسمه السفلي، فارتدت تنورة تميّزت بقصة حورية البحر والتطريزات المشجرة. أكملت ديما الشيخلي إطلالتها لحفل زفافها بمجوهرات ناعمة ارتكزت على أقراط، عقد وخاتم. لا يمكننا أن ننسى أيضاً مسكة العروس التي تميّزت بالورود البيضاء. أمّا من الناحية الجماليّة، اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة وزيّنتها بالطرحة الطويلة التي تزيّنت بالورود البيضاء والتي نفذها لها Wassim Steve. أمّا مكياجها فارتكز على الألوان الترابية والذي طبقه لها Michel Kiwarkis.




نشرت ديما الشيخلي صور لإطلالتها في يومها الكبير عبر حسابها على الإنستغرام وكتبت تعليق طويل بالإنجليزية تضمن ما يلي: "أتى اليوم! لقد تزوجت! أشكر كل من ساهم في جعل يومي ومحمد مميز وساحر. أود عن أعرب عن أعمق حبي وامتناني لوالديّ وعائلة زوجي. أحبكم إلى ما لا نهاية. أود أن أشكر أختي وصديقتي المقربة Mina Al Sheikhly على توجيهي على مرّ السنين. Sam Safavi مديرتي المذهلة وصديقتي المقربة، أضيع بدونك وSandra Mansour ... لا بد أنني ولدت محظوظة. أشكركِ مليون مرّة لفهمي رؤيتي، لقد صنعت هذا الفستان الخالد وسوف أعتز بهذه الذكريات مدى العمر. شكراً جزيلاً لـBeit Trad، أشعر بأنَّ هذا المكان منزلي بكل ما للكلمة من معنى. إنَّه المكان الأمثل للإحتفال بحبنا. حقاً أشعر بالإمتنان الشديد لكوني محاطة بأشخاص رائعين أدين لهم بالكثير. إلى باقي أفراد عائلتي وأصدقائي، تعنون لي الكثير وأحبكم أكثر ممَّا تعرفون. إلى كل من عمل وكان جزءً في يوم زفافي، أنتم هائلين! Robert Hykl وRana Hadid وMabelle وDee! هذا كل شيء يا رفاق، يوم سأتذكره إلى الأبد".



ونشرت خبيرة التجميل كارو سامي عبر حسابها على انستغرام صورة تجمعها بابنتها ديما، وعلّقت عليها: "يادمدم على راسچ رست تيجان الورود، وعلى خدودج نحط مليون بوسة، يا اجمل فرحتي ويا أحلى هدية من الباري وأجمل دروسه، وأجه اليوم وحطيتلج الطرحة يابعد روح أمچ كل ما چنت أرتب عروس چنت أكول هم يجي اليوم اللي راح اخلي الطرحة ع شعر بناتي وأجه اليوم اللي چنت اتمنى وتحقق، وتوجتج بالورد يامن حليتي كل أيامي وسنيني يالبنيه الحنينة، يا أجمل عروسة"
 
من هي ديما الشيخلي؟
ديما الشيخلي هي خبيرة في الموضة والأزياء ذات أصول عراقية، وولدت في العراق، ولكنها نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلقت تعليمها هناك، ديما أحبت الفنون والموضة والأزياء منذ الصغر، ودرست تصميم الأزياء فيما بعد، ثم أسست عملها الخاص في مجال الموضة والأزياء وعمرها لا يتجاوز 21 عام. ديما من الشخصيات النسائية العربية التي تتمتع بشهرة ومتابعة كبيرتين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع الإنستغرام.


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