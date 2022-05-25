النجم التركي الشهير وزوجته ينتظران مولودهما الأوّل (صورة)

يذكر أن أردوتش وأوزاي تزوّجا بعد قصّة حبّ لستّ سنوات، من دون إقامة احتفال زفاف، مكتفيين بعقد القران بحضور الشاهدين وبعض الأقارب في مدينة تشيشمي الساحلية.

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