احمد حلمي يفتقد ممثلا مشهورا في افلامه: لا يوجد ممثل آخر أستطاع ملء فراغه

وقال أحمد حلمي، خلال لقائه ببرامج إنسايدر بالعربي إنّ هناك العديد من الأفلام التي جمعته بالراحل حسن حسني مِثل فيلم "زكي شان" وغيره، كان يتم بناؤها على شخصية حسن حسني إذا وافق على البطولة، حيث كان الكُتّاب يعطون مساحة أكبر له ويُبنَى على وجوده بالعمل جميع الممثلين من حوله.وأضاف حلمي أنّه يفتقد حسن حسني بجانب وبأعماله، حيث نَفَى أن يكون هناك ممثل مصري كوميديان بحجم حسن حسني، والذي اعتبره "علامة نجاح" لأيّ ممثل شاب أن يظهر إلى جواره حسن حسني، حيث يتنبأ أيّ ممثل أن ظهور حسني سيجعل الفيلم يحقق نجاحاً مضموناً له.