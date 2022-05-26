توم كروز يعترف: "لم أحصل على يوم راحة واحد في حياتي"

اعترف الممثل الأمريكي توم كروز أنه مدمن على العمل، وفخور بذلك، وهو وصف يتماشى مع شخصية النجم العاشق للمغامرة.



ووفقًا لموقع "GEO" الأمريكي، كشف بطل سلسلة The Mission: Impossible "المهمة المستحيلة" أنه لم يحصل على يوم راحة في حياته، التي قضاها في مواقع تصوير الأفلام، وأنه يفضل حياته بهذا الشكل.



وبينما يحتفل "كروز" بعودته للمشاركة في مهرجان كان بفيلم Top Gun Maverick "توب جان: مافريك"، بعد غياب 13 عامًا عن المهرجان، يجري يوميًا الكثير من المؤتمرات الصحفية للترويج لفيلمه الجديد.

وتحدث "كروز" مؤخرًا عن نمط حياته اليومي، قوله: "أنا اعتبر أن اليوم الذي لا أصور فيه هو يوم راحة، حتى لو كنت أجري مقابلات صحفية طوال اليوم".



وتابع: "أنا أسترخي الآن، لكنني لا أحظى بأيام راحة بالمعنى المعروف، الحقيقة أنا محظوظ لأنني أقضي حياتي في تصوير الأفلام والسفر حول أنحاء العالم، وهو شيء طالما حلمت به، لذلك لا أعتبر نفسي أعمل، هذا هو حلمي الذي أحققه".