رانيا يوسف بتعليق طريف على صورتها مع محمد صلاح





وتوجهت بـ"خالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولسعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بدبي والأستاذ /خالد مبارك ".

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) وفي سياق منفصل، حصلت الممثلة الشهيرة على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة. وشاركت الخبر السعيد مع متابعيها معلّقة بالقول: " شكراً دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين".وتوجهت بـ"خالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولسعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بدبي والأستاذ /خالد مبارك ".

نشرت يوسف عددًا من صورها في المتحف قرب تماثيل أهم مشاهير العالم على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام ممازحةً متابعيها بالقول: " مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا".وانهالت التعليقات التي أثنت على طرافة نجمتهم.