رانيا يوسف ترد على انتقادات رامز جلال في برنامجه!

أشارت يوسف في مقابلة صحافية إلى أن عشرة عمر تجمعها مع جلال، مؤكدة أنها تعرفه جيّدًا وتعرف أن نيته ليست سيئة فالإنسان يمكن أن ينزع من التنمر إذا استشعر نية سيئة وهو ما لا ينطبق على جلال صاحب الدم الخفيف والقلب الأبيض على حدّ تعبيرها.وفي سياق منفصل، نشرت يوسف عددًا من صورها في متحف توسو بلندن قرب تماثيل أهم مشاهير العالم على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام ممازحةً متابعيها بالقول: " مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا".وانهالت التعليقات التي أثنت على طرافة نجمتهم.هذا وتوجهت بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكامها، بعد منحها الإقامة الذهبية فئة المبدعين.