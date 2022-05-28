وائل كفوري يُفاجئ الجمهور بلوك شبابي

فقد أشعل وائل الحفل بباقة من اجمل اغنياته، إذ تداول المتابعون عبر تويتر سلسلة من الفيديوهات التي وثقت الاجواء المميزة وتفاعل الجمهور الحاضر معه بشكل كبيروكان لافتاً لكثير من المتابعين إطلالة وائل الشبابية، وتفاعلوا معها بشكل كبير مثنين على وسامته، وكان من التعليقات "صغران عشر سنين".كما حصد مقطع فيديو من الحفل ظهر فيه وائل وهو يغني مع معجبيه تفاعلاً ملحوظا من قبل المتابعين.وظهر وائل في الفيديو وهو يستقبل عدداً من الاطفال على المسرح ويغني معهم اغنيته الشهرة "كلنا مننجر".