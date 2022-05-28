انتهاء محاكمة التشهير بين جوني ديب وآمبر هيرد

بعد مرافعة طويلة اليوم انتهت أكثر محاكمة مثيرة للجدل بين جوني ديب وطليقته آمبر هيرد التي استمرت 6 أسابيع ، من دون أن تتوصل هيئة المحلفين الى نتيجة أو قرار بعد أن تداولا بالموضوع لساعات.



وفي وقت الجميع حول العالم ينتظر قرار المحكمة والنتيجة لصالح من ستكون، من غير المعروف ان كان القرار سيصدر بعد قليل أم سيستغرق ساعات، حيث شوهد كل من جوني وآمبر وهما يغادران قاعة المحكمة.



وقالت كاميل فاسكيز ، محامية ديب خلال المرافعات الختامية لفريق آمبر هيرد القانوني إن الأدلة "تُظهر بأغلبية".

وطالبت بإصدار حكم لجوني ديب و تصحيح الأمور بأنه ليس المعتدي الذي وصفته آمبر هيرد "، وبعدها عانق جوني محاميته بعد انتهاء وكلامها الذي قالته في مرافعة .

ثم قدم بنيامين روتنبورن ، محامي أمبر هيرد ، رده على قرار محامية جوني ديب، وطلب من هيئة المحلفين محاسبة جوني ديب على أفعاله.



وغادر جوني بالطريقة نفسها التي وصل بها وسط تجمعات الجمهور، حيث لوح للجماهير وهو يقود سيارته.

وأيضا شوهدت آمبر وهي تغادر المحكمة إلى جانب شقيقتها ويتني هنريكيز .



وأكثر ما كان لافتًا في يوم المحكمة الختامي تسريحة شعر آمبر التي اعتمدتها، والتي اعتبرها البعض عبر السوشيال ميديا أنها تقصدتها حيث قامت بتسريحة الضفيرة الجانبية التي أخذت شكل تاج، وذلك لتوحي للجميع ببراءتها، كون الضفيرة توحي بالطفولة وتعتمدها الفتيات الصغيرات ولكي تكسب تعاطفا سواء من داخل المحكمة أو من خارجها ، لاسيما وأن محامو جوني واجههوها اليوم بأدلة تكشف ادعاءاتها الكاذبة في أكثر من أمر.