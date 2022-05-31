سمير صبري لديه ابن سري ثان من فنانة مصرية! (صور)

وفي التفاصيل، فقد كان الماكيير المصري الشهير محمد عشوب اول من كشف وجود ابناء سريين للراحل، اذ اشار في منشور له عبر صفحته الخاصة على فيسبوك عن وجود ابن لصبري من زوجة اجنبية، وابن آخر من نجمة مصرية لم يكشف عن اسمها.وكتب:"أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، أنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار".واضاف:"وعندما تحدث صبري مع صديقه الإعلامي محمود سعد في برنامجه "باب الخلق" شرح له بالتفصيل كيف تزوج وكيف أنجب.. ولم يكن كلامه شطحا"، مفجرا المفاجأة بالقول: "إن للمرحوم سمير ابنا آخر من نجمة، وهو نسخة من أبيه".فقد أكد ان النجمة المصرية التي لديه صبري ابن منها هي الممثل المصرية سماح انور.