فرقة BTS في البيت الأبيض ورسالة مهمة ضدّ الكراهية

وقبل الاجتماع، أدلى نجوم البوب الكوريون بتصريحات مقتضبة للصحافيين طالبوا فيها بوقف الجرائم التي تستهدف الأميركيين ذوي الأصول الآسيوية.وقال عضو الفرقة جيمين: "أزعجنا التصاعد الأخير لجرائم الكراهية، ويشمل ذلك جرائم الكراهية بحق الأميركيين من أصل آسيوي، لوضع حد لهذا ودعم القضية،نود أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن أنفسنا مرة أخرى".وكان الاجتماع مغلقاً أمام الصحافة، غير أن البيت الأبيض قال إن أحد أهداف اللقاء "هو مناقشة أهمية التنوع والشمول ودور BTS كسفراء شبان ينشرون رسالة أمل وإيجابية حول العالم".وعُقد الاجتماع آخر الشهر الماضي، بعدما تم تخصيصه للاحتفاء بالأميركيين الآسيويين وسكان هاواي الأصليين وسكان جزر المحيط الهادي، عقب تزايد جرائم الكراهية بحق من هم من أصول آسيوية في العام الماضي.