سماح أنور توضح لأول مرة حقيقة انجابها ابن سري لـ سمير صبري (فيديو)

ونفيًا للموضوع، نشر الاعلامي المصري عمرو اللليثي مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة لمقابلة سابقة مع سماح نور كشفت فيها عن الأب الحقيقي لابنها موضحة انها كانت تتمنى أن تتزوج من سمير صبري انما الموضوع لم يكن مناسبًا.وقالت: "اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي والله مكانتش قصة حب ولكن في الوقت ده كان فيه حب وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتان كنا في 1997 وأدهم داخل على 20 سنة وبعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني ووجود أدهم في حياتي ممنعنيش من الجواز وشايفة أنه أنسب أني أكون أم لابني وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير".كما سألها عن حقيقي ارتباطها بفنان معروف لتقول : "للأسف المعلومة مش صحيحة وسر الشائعة أني اشتغلت معاه كذا حاجة آخرها المسرحية واشتغلت معاه فيلم تليفزيوني وبعد كده توالت الأعمال ولكن مكانش فيه أي مشاعر، وكان هو أكثر واحد عارف إيه اللي بيحصل في حياتي ويمكن هو كان سري".وقالت عن ارتياطها بالراحل سمير صبري: "كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب أننا نتجوز سنا وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في الموضوع ده".