Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد "أعمال شغب".. المباشرة بنقل سجناء شرقي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أول تعليق من جوني ديب وآمبر هيرد بشأن الحكم في قضية التشهير

فن وثقافة

2022-06-02 | 02:42
أول تعليق من جوني ديب وآمبر هيرد بشأن الحكم في قضية التشهير
913 مشاهدة

وصف نجم هوليود جوني ديب هيئة المحلفين الأمريكية في قضية التشهير الخاصة بالاتهامات التي وجهتها إليه طليقته أمبير هيرد بأنها "أعادت الحياة"له بالحكم الذي أصدرته في القضية، فيما قالت هيرد إن الحكم يمثل "نكسة للمرأة".

وكانت هيئة المحلفين وجدت، يوم الأربعاء، أن كلاً من آمبر هيرد وجوني ديب مسؤولين عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض.

ومنحت هيئة المحلفين ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، فيما منحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

وعند النطق بالحكم، أغمضت هيرد عينيها ولم يكن ديب حاضرا في المحكمة، وقال مصدر مقرب من ديب لشبكة CNN إن ديب لم يمثل أمام المحكمة للاستماع لجلسة النطق بالحكم، بسبب "التزامات العمل المقررة مسبقًا"، مضيفًا أنه "راقبها من المملكة المتحدة".

وذكر نجم هوليود، في بيان، أنه "قال الحقيقة وهيئة المحلفين أعادت له حياته مرة أخرى بحكم اليوم"، وأضاف: "منذ البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة".

وتابع: "قول الحقيقة كان شيئًا أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي، أشعر بالسلام لأعلم أنني قد أنجزت ذلك أخيرًا ".

وأضاف: "تم توجيه ادعاءات كاذبة وخطيرة إلي عبر وسائل الإعلام، وعلى الرغم من عدم توجيه أي اتهامات ضدي، كان لتلك الادعاءات أثر مثل الزلزال على حياتي ومسيرتي المهنية".

وتابع: "أود أن أشيد بالعمل النبيل الذي قام به القاضي والمحلفون وموظفو المحكمة الذين ضحوا بوقتهم للوصول إلى هذه النقطة، وإلى فريقي القانوني الدؤوب والثابت الذي قام بعمل استثنائي في مساعدتي الحقيقة"، واختتم بيانه بقوله: "لم يأتِ الأفضل بعد وبدأ فصل جديد أخيرًا".

في المقابل، قالت هيرد، في بيان، إنها "حزينة" بسبب الحكم، مضيفة أنه يمثل "نكسة للمرأة"، وأضافت: "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق".

وتابعت: "الحكم مثل النكسة، ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد".

وبعد وقت قصير من إصدار هيئة المحلفين حكمها، أكد ديفيد شين المتحدث باسم هيرد أن الممثلة تخطط لتقديم استئناف.

يذكر أن المحاكمة بشأن قضية التشهير بدأت منذ أبريل / نيسان ، واستمع المحلفون إلى أكثر من 100 ساعة من الشهادات إجمالاً. لقد سمعوا من عشرات الشهود بما في ذلك شهادة حية من جوني ديب وأمبر هيرد.

ورفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير، مطالبًا بتعوض قيمته 50 مليون دولار، في مقال رأي كتبته في صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2018. كانت وصفت فيه نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي". على الرغم من عدم ذكر اسم ديب في المقال. بينما أقامت هيرد دعو مضادة، وطلبت تعويضًا بقيمة 100 مليون دولار.

والتقى جوني ديب هيرد في عام 2009 وتزوجا في الفترة من 2015 إلى 2016.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:06 | 2022-06-02 06:06
06:01 | 2022-06-02 06:01
05:52 | 2022-06-02 05:52
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.