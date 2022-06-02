بطريقة كوميدية.. محمد هنيدي يهنئ جوني ديب(صورة)

كعادة الفنان محمد هنيدي، لا يترك أي حدث عالمي إلا ويقوم بالتعليق عليه بطريقة كوميدية.



واستعان هنيدي بشخصية "خلف الدهشوري خلف" التي تقمصها خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" من أجل تهنئة جوني ديب، بعد فوزه بمعركته القضائية في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد.

ونشر محمد هنيدي عبر حسابه على "تويتر " صورتهما، وكتب معلقاً : "مبروك للصديق جوني ديب.. و خلي نصايح خلف الدهشوري دايما في دماغك" .

بعد أكثر من الـ 6 أسابيع من المرافعة والاستماع إلى شهادات الفنان العالمي جوني ديب والنجمة آمبر هيرد إضافة إلى الكثير من الشهود، أعلنت المحكمة إنتصار النجم على زوجته السابقة في الدعوى المقدمة ضدها.

وجاء قرار هيئة المحلفين المؤلفة من 7 أشخاص في محكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن، بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأت الجمعة المنصرم وانتهت منذ قليل بفوز جوني ديب على آمبر هيرد.

وقضت المحكمة أن تدفع آمبر هيرد لجوني ديب بعد خسارتها للدعوى مبلغ 15 مليون دولار.