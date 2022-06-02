فيفي عبده تخوض تحدي أحمد حلمي "الحركة دي"(فيديو)

مازال تحدي الرقص "الحركة دي"، الذي أطلقه الفنان أحمد حلمي في إطار الترويج لأحدث أفلامه "واحد تاني"، يجذب عدداً من النجوم لخوض التجربة، والذين كان آخرهم الفنانة الاستعراضية الكبيرة فيفي عبده.



حيث نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" مقطع فيديو كشفت من خلاله خوضها تحدي "الحركة دي" بطريقتها، وعلقت عليه قائلة: "الحركة دي، أحمد حلمي" لتنال العديد من التعليقات التي كشفت إعجاب متابعيها وفي مقدمتهم الفنانة غادة عبد الرازق.

وكان أحمد حلمي قد وجه من خلال حسابه على تطبيق "تيك توك" الدعوة لجمهوره لاقتراح حركة راقصة لأغنية فيلم "واحد تاني"، الذي بدأ عرضه في عيد الفطر، وتصدر إيرادات السينما منذ ذلك الوقت.