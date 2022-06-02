بعد تعرضها للخيانة .. ما سبب إعجاب سمير غانم بشاكيرا؟(فيديو)

ومن النجوم الذين عبروا عن إعجابهم بشاكيرا الفنان الراحل سمير غانم، الذي ذكر خلال أحد حواراته التليفزيونية مع الصحفي مصطفى ياسين أنه يتمنى الزواج من شاكيرا ولو لمدة ربع ساعة.وقال سمير غانم : "شاكيرا مثلا نزل منها قالب واحد فقط، واللي على أسمر خدته بيونسيه، الاثنين نفس المنطقة الحرة من تحت".ووفقا لصحيفة El Periódico، ضبطت شاكيرا بيكيه مع امرأة أخرى تعرف هويتها، ومن المحتمل حدوث انفصال بين الثنائي بعد علاقة امتدت 12 سنة أنجبا خلالها طفلين.ومن المعروف أن علاقة شاكيرا وبيكيه، الذي تكبره بعشرة أعوام، استمرت دون زواج، وكشفت النجمة الكولمبية في أحد تصريحاتها السبب قائلة "فكرة الزواج تخيفني، لا أريده أن يتوقف عن رؤيتي كفتاته".