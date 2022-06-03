هل عاد معتصم النهار لزوجته لين برنجكجي؟

بعدما انفصل معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي منذ أشهر بسبب مشاكل أو عدم استقرار في علاقتهما يعود لسنوات، شاركت لين فيديو لكلبين صغيرين في سيارة يُعتقد أنها سيارة معتصم،لأن معتصم كان قد شارك مؤخراً فيديو له وهو يقود سيارة تشبه التي ظهرت بفيديو لين.







وما يرجح تواجد لين مع معتصم النهار وابنتهما، هو السوار الذي تضعه اليد الثالثة والتي تبدو بشكل واضح بأنها يد رجل، إذ ان معتصم يضع السوار نفسه الذي ظهر في الصورة التي شاركتها لين. كما شاركت لين صورة على خاصية الستوري على صفحتها على انستقرام تظهر فيها يدها مع يد طفلتها ويد أخرى ثالثة تعود لرجل وعلى الأرجح هي يد معتصم النهار، ويحمل الثلاثي فيها الأيس كريم، من دون إظهار الوجوه.وما يرجح تواجد لين مع معتصم النهار وابنتهما، هو السوار الذي تضعه اليد الثالثة والتي تبدو بشكل واضح بأنها يد رجل، إذ ان معتصم يضع السوار نفسه الذي ظهر في الصورة التي شاركتها لين.

إلا أن معتصم لم يشارك أي بوست أو صورة على خاصية الستوري على صفحته على انستغرام. إلا أن معتصم لم يشارك أي بوست أو صورة على خاصية الستوري على صفحته على انستغرام.

من خلال ما ذكرناه سابقاً يبدو أن العلاقة بين معتصم النهار وزوجته السابقة لين برنجكجي جيدة، لكن هل عاد معتصم لزوجته لين؟ أم أنهما يلتقيان من أجل ابنتهما، إذ ان انفصال الثنائي جاء ودياً وباحترام متبادل ولم يصدر عنهما كلاماً جارحاً أو معيباً بحق بعضهما البعض.