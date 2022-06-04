على طريقة محمد رمضان .. أنغام داخل قمرة قيادة طائرة(صورة)

وعلقت أنغام على الصورة قائلة: "سقت الطيارة بإيد واحدة، شكرًا لطاقم الطائرة السعودية للطفكم وحسن استقبالكم".وأثارت الصور حالة من الجدل، وجرى مقارنتها بصور محمد رمضان داخل قُمرة الطائرة التي تسببت في أزمة كبيرة، أُوقف على إثرها الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل بشكل نهائي، وقام بمقاضاة محمد رمضان، متسائلين إن كانت أنغام ستتلقى نفس الهجوم الذي تعرض له رمضان أم لا.كانت أنغام كشفت آخر تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين في الكتف، قائلة: "أنا كان حاصلي إصابة من سنوات طويلة، من عام 2011، واتعالجت وقتها بالكرتيزون، وهو سكن آلام فترة طويلة".