الفنانة "شيرين سيف النصر" تعلن عودتها للفن

السومرية نيوز – فن

أعلنت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عن عودتها للفن بعد سنوات عديدة من الغياب، كاشفة أنها تستعد لتقديم فيلم سينمائي.



وكانت الفنانة شيرين سيف النصر قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول صورة حديثة لها حيث أبدى كثير من النشطاء إعجابهم بجمالها رغم التقدم بالعمر.

وكشفت شيرين سيف النصر سبب غيابها كل هذه المدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" قائلة: "غيابي لمدة 12 عاما كان بسبب وفاة والدتي، لم أستطع استكمال مشواري الفني بعدها، شعرت بالتعب فابتعدت، ولم أتمكن من العودة من جديد، فهي من كانت تقف بجانبي وتقرأ لي السيناريوهات وتخاطب الصحافة".

وتابعت الفنانة المصرية: "مع الوقت بدأ مستوى الأعمال التي تصلني أقل من المستوى المطلوب".

وكشفت سيف النصر عن عودتها للفن مجددا قائلة: ”حاليا أدرس خطوة رجوعي للفن من جديد، معروض علي الكثير من الأعمال الجميلة، ومن المحتمل أن أعود قريبا خلال شهرين أو ثلاثة بالكثير من خلال عمل سينمائي".

وقالت: "خلال فترة غيابي كنت أقرأ كثيرا وأسافر بشكل مستمر وتابعت الحياة الفنية في مصر، وانقطعت علاقتي بكل أصدقائي النجوم طيلة هذه الفترة، كنت أسأل عن عادل إمام ولكني لم أتصل به نهائيا، يقال إنه لا يرد على أحد، واتصلت بالفنان سمير صبري قبل وفاته بأسبوع، وكانت نفسيته عالية، لم ألتق هيثم أحمد زكي أو أتصل به نهائيا، لكن الراحل والده أحمد زكي وممدوح وافي كان بيننا اتصالات دائمة ومستمرة".

وأضافت، "تمنيت تقديم مشهد ولو مشهد واحد في مسلسل (الاختيار)، وتابعته في الثلاثة أجزاء، والجميع أبدعوا فيه، ياسر جلال وأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، ولو كانوا طلبوا مني تقديم مشهد كنت سأوافق وأعود من الاعتزال، وأعجبني جدا مسلسل ”بطلوع الروح"، منة شلبي أبدعت وقدمت أحلى أدوراها، أعجبتني شيماء سيف وغادة عادل في ”أحلام سعيدة“، ويسرا هي الملكة".

وعن صورتها التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قالت ”صديقتي التقطت لي الصورة بشكل طبيعي، من أسبوعين تقريبا، وعندما قررت نشرها كنت أشعر بالقلق من رد فعل الجمهور، لأني بدون مكياج وشعري طبيعي، الحمدلله وجدتهم بالعكس أعجبوا بها وعلقوا عليها بطريقة جميلة جدا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين سيف النصر كان مسلسل ”أصعب قرار“ الذي عرض في عام 2007، ومنذ هذا الوقت اختفت تماما عن الأضواء، ولم تظهر في أي أعمال فنية أو برامج تلفزيونية.