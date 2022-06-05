مغنية أمريكية تواجه دعوى قضائية بسبب أغنية تعود لعام 1994

وقال ستون إنه شارك في كتابة أغنية تحمل الاسم نفسه قبلها بخمس سنوات.ويسعى ستون من خلال الدعوى التي قدمت إلى محكمة نيو أورلينز الاتحادية، للحصول على تعويضات لا تقل عن 20 مليون دولار من كاري والمشارك في كتابة هذه الأغنية وشركة "سوني ميوزيك إنترتينمنت" بسبب انتهاك حقوق النشر والاختلاس من بين مزاعم أخرى.واتهم ستون، الذي يؤدي دور فينس فانس مع فرقة البوب الريفية "فينس فانس آند فاليانتس"، المدعى عليهم باستغلال "شعبيته وأسلوبه الفريد" بشكل غير قانوني والتسبب في إحداث ارتباك وتشوش بتسجيلهم هذه الأغنية دون تصريح منه.وظهرت أغنية كاري في ألبومها "ميري كريسماس"، وحظيت منذ فترة طويلة ببث واسع الانتشار في الإذاعات وفي أماكن التسوق بالتجزئة خلال مواسم العطلات.كما تتصدر الأغنية قائمة الترتيب الأسبوعي للأغاني في الولايات المتحدة "بيلبورد 100" منذ 2019، على الرغم من تسجيلها قبل ذلك بربع قرن.وقال ستون إن أغنيته حظيت بانتشار واسع خلال موسم عيد الميلاد لعام 1993، وظهرت أيضا على قائمة بيلبورد.