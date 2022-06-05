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فنانة عربية تخلع الحجاب.. وتثير شائعات وقوعها بالحب!

فن وثقافة

2022-06-05 | 03:38
فنانة عربية تخلع الحجاب.. وتثير شائعات وقوعها بالحب!
2,142 مشاهدة

السومرية نيوز - فن
صدمت الفنانة السعودية نيرمين محسن متابعيها بظهورها دون حجاب، عقب الإعلان عن منتجات للبشرة؛ حيث يأتي اذلك بعد أشهر من ارتدائها الحجاب وإعلان توبتها عقب أدائها مناسك العمرة.

شاركت نيرمين محسن متابعيها عبر حسابها على تطبيق سناب شات عدة مقاطع فيديو أثناء ترويجها لمنتجات العناية بالبشرة، في البداية ارتدت طاقية لتغطي شعرها من الخلف، لكن مع إسدال غرتها كاملة لتصل لعينيها، لكن بعدها ظهرت وهي تسرح شعرها وتتباهى بجمال بشرتها.


كما أثارت شائعات ارتباطها، حيث شاركت عدة منشورات تتحدث فيها عن الحب والرجل، فكتبت في إحدى المنشورات: "أهديك من عمري عمر.. واكتبك بحروفي شعر واغزلك نجوم السما".

وفي منشور آخر، كتبت: "المرأة الحقيقية تستطيع أن تتدبر شؤونها بنفسها، لكن الرجل الحقيقي لن يتركها تفعل ذلك لوحدها".

وأضافت في منشور آخر:" "أنت ومعي بشعر أنا بشمس الدفا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار نيرمين المفاجئ، وأبدوا استهجانهم، فكتبت إحداهن: "انا قلتها والله وراهم احد بالحرف يعلمهم سافرو سافرو تحجبو تحجبو افصخو وتعرو افصخو وتعرو فيه شي غلط مسكوت عنه الله يعين بس ويبعدهم عنا".

وأضافت أخرى: "الحجاب هو ألي خلعها لبسته فتره تدور الترند بعدين خلعته الحمدلله الي عافانا مما ابتلاهم به".

نيرمين محسن ترتدي الحجاب
الجدير بالإشارة إلى أن نيرمين قد أعلنت ارتدائها الحجاب حينما تساءل المتابعون عن أسباب غيابها والامتناع عن تصوير يومياتها، وقالت: " "أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين".



وأشارت أن هذا القرار اتخذته عن قناعة منها دون تدخل أحد، قائلة: " كنت أود أخذ هذا القرار بعيدا عن كل البشر والناس، ولا يوجد كائن شاركني فيه أبدا، وأمي أول شخص عرف به، لأنني عزمت على هذا الأمر بتوفيق وإلهام ورحمة من رب العالمين".

وتابعت: " "قبل أن أرجع الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيرا لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر".


وعن سبب ارتدائها الحجاب، أشارت محسن أن الله عز وجل ألهمها ارتدائه خلال تواجدها في المسجد النبوي الشريف فهو يعلم حبها له وتعلقها به منذ صغرها.
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