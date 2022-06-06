ياسمين عبدالعزيز تخضع لجراحة دقيقة بسويسرا.. وتنشر رسالة(صورة)

وقالت المصادر إن الفنانة عادت مساء الأحد إلى القاهرة قادمة من سويسرا، بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد المستشفيات هناك، حيث وصلت إلى منزلها حاليا لاستكمال باقي العلاج، بعد أن ألزمها الفريق الطبي المعالج بالراحة التامة، وعدم التعرض للضغوطات أو الإرهاق.من جانبها، نشرت ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر "قصص انستغرام"، وكتبت: "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".وكانت الفنانة المصرية قد أثارت قلق جمهورها بعد مشاركتها صورة من داخل المستشفى وظهور المحاليل الطبية في يدها.كما علّقت قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة"، ما تسبب بإثارة تساؤلات حول حالتها الصحية.يذكر أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد تعافت من أزمة صحية حرجة بدأت في يوليو العام الماضي، تعرضت فيها لخطأ طبي إثر جراحة أجرتها في مصر، واستدعت سفرها إلى سويسرا من أجل تلقي العلاج.