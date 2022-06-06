ياسمين عبدالعزيز تلغي متابعة أحمدالعوضي.. فهل انفصلا؟!

أحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز حالة من الجدل والفضول بعد إلغاء متابعة زوجها الممثل أحمد العوضي، بعد عودتها من سويسرا إلى مصر، إثر خضوعها لعملية جراحية دقيقة هناك.



انتشرت شائعات تفيد انفصال ياسمين عبدالعزيز وزوجها العوضي بعدما ألغت الأولى متابعة الأخير عبر"إنستغرام"، رغم أنها لا تزال محتفظة بصورهما معًا.

على الجانب الآخر، لم يلغِ العوضي متابعته لها ولا يزال محتفظة بصورهما معًا.

والأمر المثير للحيرة، هو أن العوضي كان مرافقًا لياسمين في محنتها، فهو من كان إلى جانبها لدى نقلها إلى المستشفى في سويسرا إثر تعرضها لوعكة صحية.

نشر صورة له من هناك، إلَّا أن عبدالعزيز شاركت منشور كتب فيه: "ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلَّا الله".