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جوني ديب يعود إلى ساحة المحاكم في دعوى عنف جديدة

فن وثقافة

2022-06-06 | 06:58
جوني ديب يعود إلى ساحة المحاكم في دعوى عنف جديدة
13,976 مشاهدة

يواجه الممثل الأمريكي جوني ديب دعوى قضائية جديدة بعد انتهائه من دعوى التشهير التي فاز بها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

ومن المقرر أن يمثل جوني ديب أمام المحكمة في تموز للرد على تهمة الاعتداء على جريج روكي بروكس، مدير موقع MOVIE السينمائي.
 
ووفقًا لموقع "بوب كالتشر" الأمريكي، يزعم بروكس أن ديب ضربه في وجهه مراراً وتكراراً أثناء العمل معاً في عام 2017 على فيلم City of Lies "مدينة الأكاذيب".

ويدور فيلم "مدينة الأكاذيب" حول التحقيق في وفاة مغني الراب نوتوريوس بي. آي. جي.

ورفع بروكس دعوى قضائية ضد ديب في ذلك الصيف في لوس أنجلوس يتهمه فيه بالاعتداء الجسدي عليه، مدعياً أن ديب اعتدى عليه أثناء تصوير هذا الفيلم.
 
وقال بروكس إن المخرج براد فورمان طلب منه ذات مرة إخبار ديب أن العمل قد انتهى اليوم وأن مشهد ديب التالي سيكون الأخير، وكان بروكس في حيرة من أمره "لماذا لم يخبر المخرج ديب بهذا بنفسه؟"، وتذكّر أن ديب كانت رائحته مثل الكحول.
وتابع بروكس موضحًا أنه ذهب للبحث عن حارس أمن لمرافقته عندما اقترب من ديب، وقال إن ديب كان يتصرف كما لو كان مخموراً وأنه لكمه بغضب وبقوة مرتين في أضلاعه.
 
وأشار بروكس إلى أنه عندما عاد إلى العمل في الأسبوع التالي، طُلب منه التوقيع على وثيقة يتعهد فيها بعدم مقاضاة ديب أو فريق الإنتاج بسبب الحادث، لكنه رفض التوقيع على تلك الورقة وطرد من الفيلم.
لم يعلق ديب علناً على هذه القضية أو مزاعم بروكس حتى الآن، وتم تعيين المحامية كاميلا فاسكيز لتمثيل ديب مجدداً، بعد فوزها بالدعوى القضائية ضد هيرد وبنائها قاعدة جماهيرية قوية عبر الإنترنت.
 
وانتهت قضية ديب ضد هيرد بفوز الممثل بدعوى التشهير والحكم على هيرد بغرامة 15 مليون دولار.

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