أول رد من العوضي على أنباء انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

وتصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الساعات الأخيرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إلغائها متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ما أثار التكهنات حول انفصالهما.ونشر العوضي صورة تجمع بينه وبين ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وعلق عليها قائلا: "مهما حصل بنا هتفضلي إنتي كل حاجة وكل حياتي.. بحبك"، مما يشير إلى أنه بالفعل هناك خلاف بينهما.وبرر العوضي في منشور على فيسبوك، ما أقدمت عليه زوجته، بأنه تصرف عفوي نتيجة خلاف عادي، مؤكدا أنه لا يرغب بالرد على أي خلافات عادية تحدث بين أي زوجين.ووجه العوضي رسالة إلى زوجته بالقول، إن الحب الذي يجمعهما أكبر من أي "خلاف أو كلام فاضي".وتفاجأ جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز بقيامها بإلغاء متابعة زوجها أحمد العوضي الذي دائما ما تتغنى بحبه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالبرامج التلفزيونية التي تظهر بها.وكان العوضي رافق زوجته إلى سويسرا في رحلتها العلاجية، إذ أعلن عنها بطريقة غير مباشرة من خلال نشره لصورة تجمع بينه وبين صديق لبناني يعيش في سويسرا، شكره خلالها على حسن استضافته.وكانت ياسمين عبدالعزيز أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة، وتسببت مضاعفات تلوث الدم في نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة.