انخفاض مناسيب المياه ادى الى اكتشاف مدينة اثرية في دهوك‎‎

على ضفاف نهر دجلة في قرية كمونة التابعة لمحافظة دهوك، انخفاض مناسيب المياه بسبب الجفاف وقلة الامطار كشف عن مدينة أثرية تحت المياه، المدينة بحسب المنقبين هي من اكبر المواقع الاثرية في محافظة دهوك.

الموقع الاثري وفور اكتشافه تمت تغطيته من قبل فرق التنقيب كإجراء احترازي للمحافظة عليه في حال عودة مناسيب المياه للارتفاع، فيما تؤكد دائرة الاثار في دهوك ان الموقع يتضمن آثار مدينة قديمة اضافة الى أواني وقطع أثرية أخرى.

تعتبر دهوك من اكثر المحافظات التي إكتشفت فيها المواقع الأثرية في الاونة الاخيرة خاصة بعد انخفاض مناسيب المياه، فيما تشير الاحصائيات الرسمية الى وجود الفين موقع أثري في المحافظة.