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سعد لمجرد يتعرض للإحراج ويبكي على الهواء!

فن وثقافة

2022-06-08 | 05:03
سعد لمجرد يتعرض للإحراج ويبكي على الهواء!
1,530 مشاهدة

وضع الفنان المغربي سعد لمجرد نفسه في موقف محرج خلال حلوله ضيفًا على أحد البرامج التلفزيونية.

وفي التفاصيل، عندما سأل المذيع لمجرد عن إحساسه بالغناء مع عدد من نجوم العالم العربي، ردّ بالقول إن  "كل الذين غنّيت معهم حتى الآن كان عندي معهم هذا الإحساس قبل الشهرة، أستاذ صابر الرباعي، إليسا، ريد وان، مين ثاني حتى محمد رمضان كممثل، وهو رائع".
والعبارة الأخيرة استدعت سؤال المذيع عن سبب استخدامه كلمة "حتى"، وهو الأمر الذي أحرج الفنان المغربي وجعله يبرر كلامه بالقول "محمد رمضان مختلف".
وعن إمكانية تقديم ديو جديد مع رمضان، قال لمجرد: "لمَ لا؟".
وفي سياق الحلقة، لم يستطع صاحب أغنية "انت معلم" أن يحبس دموعه عند عرض مقطع فيديو يجمعه بوالده الفنان البشير عبده، معبّرًا عن مدى حبّه وشوقه له. ونوّه في هذا الخصوص بأن والده أهم شخص في حياته و قدوته في هذه الحياة.

كذلك تحدّث لمجرّد من دون خجل عن بداياته، كاشفًا أنه أراد أن يعتمد على نفسه وأن يصبح إنساناً عصامياً، لذلك قرر الهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث عمل بقي فترة من دون عمل ليشغل بعدها وظائف عدة. وبعد ذلك شارك في برنامج المواهب "سوبر ستار"، وكانت المحطة الثانية المهمة في حياته، بعد حصوله على المركز الثاني ومساندة الجمهور له في تلك المرحلة على حد تعبيره.

وعن الفرق في شخصيته بين الـ2007 والآن، لفت إلى الفرق أنه حقق الكثير من أحلامه ولكنه مازال في البداية ومازالت أحلامه وطموحاته كبيرة وهو ما تعلمه من والديه. 

وأشار إلى أنه قرر الإنتاج لنفسه لعدم وجود شركات الإنتاج لذلك عاد إلى الهجرة وعمل لفترة قبل أن ينتج لنفسه أولى كليباته الغنائية
 له.
 
وأعلن أنه لا يريد أن يكون أنانياً وتقديم لهجة واحدة في أغانيه، لذلك يقدم أغاني مغربية ومصرية ولهجات عديدة من أجل الوصول إلى الجميع.
 
وتجدر الإشارة إلى أن لمجرّد يحيي حفلة غنائية يوم غد 9 حزيران في بغداد وهو الأمر الذي خلق شرخًا كبيرًا عند العراقيين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لمجيئه بلادهم.
وأتت الآراء المعارضة بغالبيتها بسبب اتهام النجم المغربي بقضايا اغتصاب فتيات في أكثر من بلد أوروبي. وأطلقت الهاشتاغات الرافضة لمجيئه مقابل الهاشتاغات المرحبة به.

لكنّ الجدل حُسم لصالح محبي لمجرد إذ نشرت الشركة المنظمة للحفلة مقطع فيديو له يؤكد فيه موعد الحفلة ويعرب فيه عن مدى حماسته للقاء جمهوره العراقي. هذا وأعاد النجم نشر الفيديو عبر خاصية الستوري على حسابه عبر "انستغرام".

ويستعد لمجرد بعد حفلته في بغداد لإحياء حفلة مع الفنانة اللبنانية إليسا ضمن فعاليات موسم جدة يوم 17 حزيران الحالي وذلك بعد نجاح الديو الرومانسي "من أول دقيقة" الذي جمعهما مؤخرًا.
 

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