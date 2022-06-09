بالصور.. نوال الزغبي بإطلالات جريئة

السومرية نيوز - متابعة



تشعل الفنانة اللبنانية الجميلة والأنيقة ذات الشعر الأشقر نوال الزغبي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر وبمجرد نشر صورة لها، وعادة ما تفاجئ الجمهور بتغير في ملامح وجهها وطريقة ستايلها.





تتمتع نوال الزغبي برشاقة عالية وأناقة جذابة وملامح تبدو أصغر، وإطلالاتها التي تتألق بها في كل مرة، وبالإضافة إلى تسريحات شعرها التي تخطف الأنظار فهي تحرص على مواكبة صيحات الموضة بشكل مستمر دون مبالغة.