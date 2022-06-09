وفاة الفنان البصري محمد سالم إثر حادث سير

السومرية نيوز – البصرة

توفي اليوم الخميس، الفنان البصري "محمد السالم" إثر حادث سير على الطريق المؤدي إلى قضاء الفاو جنوب محافظة البصرة.

ويعد "السالم" أحد أعضاء فرقة البصرة للفنون الشعبية كمطرب "صولو" وشارك في عدد كبير من المهرجانات المحلية والدولية وقدم لون الأغنية البصرة حيث تميز بغناء مقام "البهيرزاوي" وكذلك الأغنية "الفلكلورية" وأجاد غناء كافة الألوان الغنائية الأخرى.

ونعت الأوساط الفنية والثقافية في البصرة، برحيل الفنان محمد سالم، أحد أعضاء فرقة الفنون الشعبية البصرية.

وبدورها، نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان المحمد سالم احد أبرز أسماء الفن البصري.