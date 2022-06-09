شذى حسون تعرضت للعنف الاسري.. وماذا عن زواج الرجل لـ 4 نساء(فيديو)

لم تتمالك الفنانة العراقية شذى حسون من حبس دموعها أنها تعرَّضت للعنف المنزلي، وتأثرت لدى حديثها عن الموضوع رغم رفضها الدخول للتفاصيل، مُشيرةً إلى أنها هربت من تلك العلاقة باعتبارها "حرة نفسها"، ولم تفكر مرتين بل اتخذت قرار الذهاب بلا عودة نهائيًا.







وكشفت أن وضع العنف المنزلي مزري في العراق وزدادت نسبته بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نتيجة ما يمر به الرجل العراقي من ظروف صعبة وويلات الحروب، مؤكدةً أنها لا تبرر تصرفاتهم لكن هذه أسباب منطقية للعنف.



ورفضت شذى حسون تشجيع المرأة المعنفة في التمرد على زوجها والهروب من بيت الزوجة، لا سيما أن لا يوجد قوانين تحميها في حال قررت الهروب من العلاقة واللجوء للقضاء أو أسرتها.





شذى حسون وتعدد الزوجات وقالت حسون خلال استضافتها في برنامج "جعفر توك" إنها انسانة حساسة وكان بكاؤها بسبب حادثة حصلت معها مع حبيبها القديم يوما ما.وكشفت أن وضع العنف المنزلي مزري في العراق وزدادت نسبته بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نتيجة ما يمر به الرجل العراقي من ظروف صعبة وويلات الحروب، مؤكدةً أنها لا تبرر تصرفاتهم لكن هذه أسباب منطقية للعنف.ورفضت شذى حسون تشجيع المرأة المعنفة في التمرد على زوجها والهروب من بيت الزوجة، لا سيما أن لا يوجد قوانين تحميها في حال قررت الهروب من العلاقة واللجوء للقضاء أو أسرتها.شذى حسون وتعدد الزوجات

ودافعت حسون عن حق زواج الرجل من أربع نساء في الدين الإسلامي، وقالت: "بالأخير هي حرية شخصية وموجودة في الشريعة، وليست حرية للمرأة لأسباب جسدية، لأنه ما رح ينعرف الولد لمين، وفحص الـDNA في أوائل الحمل قد يقتل الجنين".



من جهة أخرى، أشارت إلى أنها لا تقبل بشكل شخصي "تعدد الزوجات"، لكن هناك العديد من النساء اللواتي يوافقن على ذلك.