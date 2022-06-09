شاكيرا تداوي مرارة الانفصال عن بيكيه بإطلالة غير متوقعة

ونشرت شاكيرا عبر حسابها الشخصي بتطبيق "أنستقرام" مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص بجانب نجوم يشاركون في برنامجها الجديد Dancing With Myself نيك جوناس، وليزا كوشي.

وكانت شاكيرا وصلت مع بيكيه بصورة منفصلة إلى مطار برشلونة، بعدما التقيا سويا في التشيك في عطلة نهاية الأسبوع، لتشجيع ابنهما الأكبر"ميلان" البالغ من العمر 9 سنوات.يذكر أن بيكيه وشاكيرا، أعلنا خبر انفصالها في بيان رسمي السبت الماضي، وطالبا خلال البيان الجمهور باحترام الخصوصية.