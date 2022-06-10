بعد الغناء في حفل للمثليين.. مايا دياب تثير جدلاً واسعاً

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غنائها في أحد النوادي الخاصة بالمثليين جنسيًا، لترد على هذا الهجوم بالإعراب عن احترامها ودعمها لهم.



وكشفت مايا دياب عبر برنامج "لهون وبس"عن موقفها قائلة"وجود مثليين جنسيًا شيء طبيعي في الحياة، وفيه ناس بتستخبى وبتتكسف تكشف عن حقيقتها، بسبب انتقادات المجتمع، وأنا بغني لكل الناس لأننا نعيش مع بعض، ولازم نتقبل بعض ودي تعليمات جميع الأديان".

وأضافت: "إحنا كذابين وبنستخبى ورا حقيقتنا، وأنا ميهمنيش ميول الشخص أو اتجاهه الجنسي، واللي يهمني أخلاقه وطريقة تعامله معي، والمجتمع بقى يرجع لورا ومش بيتقدم، وأنا يشرفني الغناء لكل الناس لأن الموسيقى للجميع، واليوم يوجد أكثر من 70% من البشر مثليين جنسيًا وبحبهم وبقدرهم وبوجه تحية لهم".



وأضافت: "وحياة بنتي هادا الحكي هادا ما كلام مزلف، هادا كلام نابع من قهري من العالم اللي عندها مشكلة بعقلها، أنا بيشرفني غني لكل الناس، أنا أقل الناس، الموسيقى لكل الناس، نكاية لكل الناس الكذابة، أنا احترم المثليين وأقدرهم".

ومعروف دائما دعم الفنانه مايا دياب للمثلية الجنسية.