وفاة فنان عراقي تشكيلي – عاجل

السومرية نيوز – فن

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، وفاة الفنان العراقي التشكيلي طالب مكي عن عمر ناهز 86 عاما.



وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان التشكيلي طالب مكي والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

الجدير بالذكر ان الفنان الراحل مؤسس مهم في صحافة الأطفال حيث ولد طالب مكي جاسم في قضاء الشطرة بالناصرية جنوب العراق عام 1936 في بيت علم كما يُقال، فوالده الذي كان يعمل مديرا للمدرسة الوحيدة في ذلك القضاء كان يقيم مجلسا أدبيا يجتمع فيه أدباء ومفكرو وكتاب وشعراء مدينة الناصرية التي وهبت العراق حشودا من الشعراء والمطربين والكتاب والرسامين، بحسب البيان.

ظهرت موهبته في الرسم مبكرا وهو ما استرعى اهتمام الكثيرين، الأمر الذي يسّر له القبول عام 1952 في معهد الفنون الجميلة بإرادة ملكية، ذلك لأنه لا يملك من المؤهلات الدراسية ما يمكّنه أن يكون طالبا رسميا في ذلك المعهد.

لم يكن في ذهن الفتى الصامت سوى أن يكون رساما وكان محظوظا حين ضمه الفنان الرائد فائق حسن وهو أحد كبار معلمي الرسم في التاريخ العراقي المعاصر إلى صف طلبته، غير أن صدفة لقائه بجواد سليم، الذي كان يدرس النحت في المعهد المذكور لعبت دورا عظيما في تغيير مسار حياته الفنية.

من جهته كان جواد سليم قد عثر في شخصية طالبه على كل مقومات النحات الذي ينصت إلى أحلام يديه، ومن خلال جواد سليم تعرف مكي على جبرا إبراهيم جبرا الذي كان بمثابة عراب للحداثة الفنية وعام 1960 استدعى جبرا طالب مكي للعمل رساما في مجلة "العاملون في النفط" التي كانت تصدر عن شركة النفط البريطانية وقد كانت مجلة فنية أدبية.