انفصال كانييه ويست عن حبيبته الجديدة وتساؤلات حول علاقته بكيم كاردشيان

ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن صحيفة ديلي ميل أخبار انفصال مغني الراب كانيي ويست عن حبيبته تشايني جونز، التي تشبه طليقته كيم كارداشيان، والتي بدأ النجم العالمي بمواعدتها بعد انفصاله عن الممثلة جوليا فوكس.وذكرت الصحيفة أن انفصال ويست وتشاني جونزوقع بعد رحلتهما إلى اليابان حيث ألغى الثنائي متابعة بعضهما على حسابيهما في انستغرام، وذلك بحسب تقرير لـ TMZ، والتي ذكرت أن الانمفصال جاء بعد أن تمت مشاهدته في موعد مع امرأة غير معلن عنها، يعتقد المعجبون أن المؤثرة الفاتنة مونيكا كورغان.كانت تشاني رسمت وشمًا مخصصا لمغني الراب كانييه ويست على معصمها، ليعتقد البعض أن الثنائي بالفعل بدأو علاقتهما العاطفية بشكل واضح وأن هناك اتفاق وتناغم بينهما.بعد إعلان الخبر اعتقد البعض أن كيم كاردشيان وراء انفصال كانييه ويست عن حبيبته،معتبرين أن النجم العالمي لم يتجاوز حبه لها، خاصة وأنهما كانا متناغمان لدرجة كبيرة، وذلك قبل ان ينفصلا ويمنح قاض ولاية لوس أنجلوس الأمريكية نجمة تلفزيون الواقع، كاردشيان الطلاق الرسمي من المغني كانييه ويست الذي تزوجته عام 2014.ما زاد من تساؤلات الجمهور هو تصريحات سابقة لكانييه حول رغبته في العودة لكيم كارشيان،وأنه بعد انفصاله عن حبيبته السابقة حاول مغازلة نجمة تليفزيون الواقع مجدداً، فبعد إعلان الانفصال أعلن كانييه رغبته في العودة كزوجين مع أطفالهما، حتى بعد علمه بعلاقتها العاطفية بالممثل بيت ديفيدسون، وقام كانييه بإرسال شاحنة سوداء مليئة بالزهور الحمراء إلى منزلها، بعد ساعات من إعلانه عن انفصاله عن صديقته جوليا فوكس