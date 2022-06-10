Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تيليغراف: صناعة الأغذية في المملكة المتحدة على وشك الانهيار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إحباط محاولة اغتيال سلمان خان وهكذا تم انقاذه

فن وثقافة

2022-06-10 | 06:56
إحباط محاولة اغتيال سلمان خان وهكذا تم انقاذه
918 مشاهدة

في جديد قضية رسالة التهديد التي تلقاها سلمان خان ووالده سليم والتي تنذر بأنهما سيواجهان مصير سيدهو موس و الذي قًتل منذ نحو 10 أيام، ها هي الشكوك تتجلى وتتضح لتنذر بما هو أسوأ، إذ يبدو أن سلمان خان كان الهدف الأول للورنس بيشوني.

إذ كشفت شبكة التايمز تفاصيل عن التحقيقات، التي جاءت صادمة، إذ ان الأمر لم يقتصر على التهديد بل كان هناك محاولة جدية لقتل سلمان خان، وهذه من أكثر التفاصيل الصادمة والمخيفة التي تم الكشف عنها خلال التحقيق في مقتل سيدهو موس ولا.

وفي أبرز المعلومات التي كشف عنها المحققون، بأن قناصاً كان موجوداً على مسافة قريبة من منزل سلمان خان ولكن قيل بأنه تم إنقاذ سلمان خان في اللحظة الأخيرة.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها شبكة التايمز أنه "لورنس بيشوني المشتبه به في مقتل سيدهو موس ولا، قام بإرسال قناص مع سلاح صغير مخبأ بغلاف للهوكي لاغتيال سلمان خان.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم زرع القناص خارج منزل سلمان خان لاغتياله ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة!

وكان لورنس بيشوني الموجود في السجن، قد اكتشف مع رجاله أن سلمان يقوم بممارسة ركوب الدراجة الهوائية كل صباح من دون مرافقة أمنية، وبالتالي كان القتلة يدركون تماماً بأن سلمان في تلك اللحظة كان هدفاً سهلاً لهم لذلك وضعوا خطةً للقضاء عليه.

إلا أن الحظ كان حليف سلمان خان في ذلك اليوم الذي كان القناصة يخططون لقتله فيه.
ففي الوقت الذي كان فيه القناصة بانتظاره للخروج من منزله لتنفيذ خطتهم، كان أفراد الحراسة في شرطة مومباي عند البوابة وانضموا لسلمان لأن كان لديه وظيفةً عامة في ذلك اليوم.
الأمر الذي أثار قلق القتلة وقرروا بأنه ذلك اليوم ليس الوقت المناسب لتنفيذ خطتهم. إذ شعروا بالخوف من أن يتم القبض عليهم من قبل الشرطة لذلك قرروا الانسحاب والتخلي عن الخطة حينها.
لم تحدد المعلومات التي تم الكشف عنها عن تاريخ عملية القنص، ولكن أشار الإعلامي على شبكة تايمز بأن سلمان خان كان الهدف الأول لرئيس العصابة لورنس بيشوني، قبل مقتل سيدهو موس ولا، والذي يُشتبه بضلوع لورنس باغتياله.


» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:42 | 2022-06-10 07:42
07:25 | 2022-06-10 07:25
07:00 | 2022-06-10 07:00
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.