حقيقة مقتل الراقصة لودريانا في مصر

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بوفاة الراقصة البرازيلية لودريانا في مصر.



وعبرت الراقصة البرازيلية لورديانا، عن استيائها بسبب تداول انباء تفيد بوفاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.



و ردت لورديانا عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة من نبأ مقتلها المتداول على السوشيال ميديا، وعلقت: "توقفوا عن ذلك من فضلكم، كل شهر وسائل الاعلام تنقل وتروج لأخبار كاذبة، خلاص أنا تعبت، بجانب أني فنانة وشخصية عامة فأنا انسان".

ولدت الراقصة البرازيلية لورديانا عام 1977 لأب برازيلي ولم برازيلية، ديانتها المسيحية وتقيم بالقاهرة، وهي من أبطال القوى في البرازيل، قدمت إلى مصر عام 2016، وتعمل حالياً مدربة ومحترفة الرقص الشرقي، تبلغ لورديانا من العمر 45 سنة.