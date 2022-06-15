هاندا أرتشيل تعلن انفصالها عن كاهان يلديريم

وجاء إعلان أرتشيل انتهاء هذه العلاقة، خلال إجابتها على سؤال أحد الصحافيين الأتراك عن حياتها العاطفية، وعلاقتها الأخيرة لتجيب: "ليس هناك أحد في حياتي.. أنا أركز على أعمالي، وسعيدة جداً".وأكملت بشكل مفاجئ صدم الجميع: "كان كاهان دوماً صديقاً جيداً.. وسيبقى كذلك"، وهو الأمر الذي أثار الاستغراب، إذ إن الممثلة التركية اعترفت، قبل فترة قصيرة، بأن علاقتها بيلديريم ليست مجرد شائعات، بل إنهما يعيشان قصة حب.ولم تذكر الممثلة الشهيرة سبب الانفصال في ما لم يعلق يلديريم على الأمر نهائياً.