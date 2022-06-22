شام الذهبي تهنئ والدتها أصالة وزوجها فائق حسن بهذه المناسبة السعيدة(صور)

هنأت شام الذهبي والدتها الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بالذكرى الأولى على زواجهما.
نشرت شام الذهبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً من حفلها زفافها، ظهرت فيها برفقة زوجها أحمد هلال ووالدتها أصالة وزوجها فائق حسن، وقالت في تعليقها على الصور: "كل عام وانتوا اجمل شيء فحياتي بحبكم قد الدنيا".
وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة وتمنوا لوالدتها وزوجها السعادة.
وكانت أصالة نصري عبرت عن سعادتها و حبها الكبير لزوجها متمنية ان يبقيا طول العمر معا.
حيث علقت أصالة على الصور التي شاركتها و كتبت :"متلّ هاليوم منّ سنة ولدت من جديد، فايق الحلمّ الرجّال الّلي قدر يمحي كلّ التّعب ويهديني نفّسي لأستمتع بكلّ لحظة بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك يا أبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربة دامت قبله سنين".
و ختمت رسالتها لزوجها و كتبت:" كلّ سنه وأنا معك سالمة".
ونشر زوجها فائق صورة قال فيها "كل عام وانت لي وانا لك بدون تكلف ببساطة بعفوية ... الحب هو ان تكون انت ولا شئ سواك!! شكرا لسنة هي اجمل سنين حياتي شكرا لعطائك الانساني شكرا لكل كلمة لكل همسه لكل تفاصيل قصتنا التي لها كل يوم بداية وكاننا نعيشها اول مرة شكرا جوزتي".