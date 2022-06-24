بعد دخوله عالم التمثيل.. سيف نبيل يخوض تجربة جديدة

وكشف سيف نبيل خلال اللقاء، عن استعداده لخوض تجربة الإخراج للمرّة الأولى، وأوضح أنه بصدد تصوير أغنية جديدة من كلماته وألحانه وسيكون الكليب من إخراجه.وقال سيف نبيل أن الأغنية الجديدة تتضمن مزيجاً من البوب، ووصف المشروع بالكامل بالغريب والفريد، معربًا عن حماسه للانطلاق بتنفيذه ومشاركته مع الجمهور.خلال اللقاء أيضًا، كشف سيف نبيل عن سبب اتخاذه قرار التمثيل، وخوض هذه التجربة لأوّل مرّة في مشواره الفني، بعد اعتذاره عن العديد من العروض التمثيلية التي كان يتلقاها، وأكد أن سيناريو المسلسل الذي اتّفق على تقديمه مؤخرًا مع شركة Eagle Films نال إعجابه بشكل كبير.وأضاف سيف في لقائه مع MBC Trendinhg "شعرت أن هذا المسلسل يليق بي للظهور من خلاله لأول مرة كممثل".يذكر أن سيف نبيل طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان لا تلعب وياي، وهي الأغنية الرسمية للحملة الدعائية الخاصة بلعبة PUBG الشهيرة في الشرق الأوسط والعالم.