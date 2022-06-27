بالصور... خطوبة الممثلة التركية ديميت أوزدمير

وأضافت أنهما سيدفعان للمهندس المعماري ما قيمته 300 ألف ليرة تركي (حوالي 20 ألف دولارٍ)، بينما سيدفعان ما قيمته 40 ألف ليرة تركية (نحو 2700 دولار) كإيجارٍ للمنزل الذي سيعيشان فيه، وأنهما بدآ في شراء الأثاث للمنزل.

يذكر أن أوزدمير اشتهرت في العالم العربي في مسلسلات عديدة أبرزها "الطائر المبكر" الذي تشاركت بطولته مع الممثل جان يامان.





وخطفت أوزدمير الأنظار بفستان طويل وبسيط باللون الزهري وبقصة مميزة عند الرقبة والظهر. واعتمدت ماكياجًا ناعمًا ورفعت شعرها إلى الأعلى.وكان أوزهان قد عرض الزواج على أوزدمير ليلة عيد الحب في 14 شباط المنصرم في عشاء رومانسي لتوافق هي على الفور من دون تردد أمام الجميع.وأشارت الصحف آنذاك إلى أن أوزهان أهدى أوزدمير خاتم سوليتير بوزن 4 قراريط.وفيما موعد الزواج لم يحدّد بعد، أكدت بعض الصحف والمواقع الإخبارية التركية أنه ليس بعيدًا.وكشفت أنهما تعاقدا مع مهندس معماري خاص لتجديد ديكور المنزل الذي سيعيشان فيه إذ استأجرا منزلاً في منطقة زكرياكوي التابعة لمدينة إسطنبول.