محمد عبده يرفض عمل نجله مطرباً وهذا سبب غضبه منه

وأوضح محمد عبده في لقاء له مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم، أن ظهور نجله في برنامج ليالي رمضان لتأدية بعض الأغاني فيه تسبب في غضبه منه.وحول سبب رفضه لعمل نجله في الفن، رد محمد عبده قائلاً: "هو لم يخبرني وفاجأني، وعبد الرحمن أنا مدخره لمستقبل أهله وعمله لا كفنان أو مطرب"ولفت محمد عبده إلى أنه يمكن أن يبقى الأمر مجرد هواية لكنه لن يعمل فيه، قائلاً: "ممكن يكون فنان متذوق للفن، وهو يعزف بطريقة جميلة على الأورج والبيانو، لكن مطرب لا"، إلا أنه واعترف بتشابه صوته مع صوت ابنه بسبب "الجينات".ولم يرد محمد عبده على سؤال سارة الدندراوي حول رفضه عمل نجله عبد الرحمن في الغناء وهل يعود السبب في أن صوته لم يعجبه، واكتفى بالقول: "أرفض هذه الحرفة له، أنا حر".وأوضح أن أزمة غضبه من نجله بعد الظهور في برنامج ليالي رمضان انتهت بوعد منه بعدم تكرار الأمر من جديد قائلاً: "هو اعتذر لي وقال إنه لن يكرر ذلك وسامحته".وحول عمله في الفن والغناء وبدايته الفنية، لفت محمد عبده إلى أنه دخل إلى عالم الغناء ليس حباً في الشهرة ولكن حباً في الفن، مشيراً إلى أنه يحب الاستماع إلى أغانيه في السيارة خاصة المسجلة من الحفلات.وأكد أنه عندما يرى الشباب يحبون الغناء الطربي والكلاسيكي يشعر أنه متجدد وأنه مطرب لكل المراحل بالفعل، قائلاً: "أنا أول فنان عربي سيغني على مسرح أوبرا باريس وسنقدم حفلين متتاليين بسبب الإقبال الكبير من الجمهور".