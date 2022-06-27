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بعد نجلاء فتحي.. تسريب صوتي لأحمد زاهر ينتقد فيه عادل إمام

فن وثقافة

2022-06-27 | 04:56
بعد نجلاء فتحي.. تسريب صوتي لأحمد زاهر ينتقد فيه عادل إمام
1,083 مشاهدة

لم تكد ردود الأفعال المتوالية على التسجيل المسرب للفنانة نجلاء فتحي، الذي هاجمت خلاله الزعيم عادل إمام، تهدأ بعض الشيء، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل آخر نسب للممثل المصري أحمد زاهر، انتقد خلاله عادل إمام أيضاً، وتم تداوله مؤخراً بكثرة عبر منصات "السوشيال ميديا" المختلفة.

وفي التسجيل المسرب الجديد، الذي يبدو أنه من مقابلة صحافية أجريت مع زاهر ولم تنشر سابقاً، كما لا يعرف تاريخ إجرائها، يقول زاهر إنه تعرض لسؤال سابق إن كان يقبل لبناته الظهور بمشاهد ساخنة بها قبلات، ليؤكد رفضه التام لهذا الأمر، قائلاً إنه ليس شرطاً أن يقبل أن تؤدي بناته مشاهد القبلات ليثبت أنه فنان.

ووصف زاهر السؤال، الذي وجه له بأنه سؤال قذر، مؤكداً أنه فنان محترم مع كل الناس وناجح ونال محبة الناس دون أن يؤدي مثل هذه المشاهد، ليرد عليه المذيع بأن عادل إمام سبق أن أصدر تصريحاً مشابهاً، فما كان من زاهر إلا أن وصف هذا الأمر بالتناقض، قائلاً: "أنا مش متناقض.. اللي بعمله على نفسي بعمله على بناتي.. أنا مش متناقض"، مشيراً إلى أن عادل إمام أدى مشاهد القبلات في معظم أفلامه.
ويضيف زاهر، في المقابلة، أنه ليس شيخاً، ولم يدخل الدين في إجابته، ولا ينتقد الفنانين الذين يؤدون هذه المشاهد، ويشاهد أفلامهم، مؤكداً أنه لا علاقة له بغيره، وما يتكلم به يعرض وجهة نظره فقط، ولا يفرضها على الآخرين.

تأتي هذه التصريحات، بعد فترة قصيرة من انتشار تسجيل مسرب للنجمة نجلاء فتحي، هاجمت فيه عادل إمام، واتهمته بالنفاق، وبأنه يسعى لنشر الفساد بهدف الفساد.
ولم تصمت أسرة عادل إمام إزاء تسريب نجلاء فتحي، إذ خرج شقيقه المنتج عصام إمام بتصريح، قال فيه: "لم أتابع بصراحة هذا الفيديو أو التسريب الصوتي، ما قيل لي إن الفنانة نجلاء فتحي تهاجم من خلاله الزعيم، ولا أدري ماذا تريد "السوشيال ميديا"، وما هدفها من التشهير بنجم كبير منح حياته للفن؟"، وأضاف: "أنا لا أعتقد أن فنانة كبيرة بحجم نجلاء فتحي تفعل ذلك".

فيما لم ترد أسرة الزعيم حتى الآن على التسجيل المنسوب لأحمد زاهر، الذي لا يعيش أفضل أيامه حالياً، بعد سحب فيلمه "فارس" من دور السينما بسبب ضعف إيراداته، علماً بأن الفيلم شكل أول بطولة مطلقة للنجم المصري، وشاركه في بطولته الممثل القدير حسين فهمي، وكذلك ابنته ملك أحمد زاهر.

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