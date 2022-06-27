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راغب علامة يثير جدلا واسعا بعد تبرئه من الجنسية اللبنانية

فن وثقافة

2022-06-27 | 08:45
راغب علامة يثير جدلا واسعا بعد تبرئه من الجنسية اللبنانية
المصدر:
وكالات
3,060 مشاهدة

تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد إعلانه عن تبرئه من جنسيته اللبنانية، وفخره بحصوله على الجنسية الإماراتية.

وقال راغب علامة في تصريح صحفي ردا على الجدل الذي أثير حول حصوله على الجنسية الإماراتية، أنه "يعتز بانتمائه للإمارات والرئيس الذي يمثله هو الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف: "إن الحاكم الذي يحكمني في دبي هو الحاكم المتطور والعظيم الشيخ محمد بن راشد، هذه القيادة هي قيادتي وتمثلني، وقيادات بلدي هنا في لبنان لا تمثلني".

وأثار كلام علامة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بسحب الجنسية اللبنانية منه، فيما اعتبر البعض الآخر أن كلامه أتى بسبب الفساد الذي ينهش بالدولة اللبنانية وبين الحكام والمسؤولين.

وعبر بعض نجوم الفن والإعلام عن تضامنهم مع الفنان راغب علامة ضد الحملة التي أثيرت، إذ كتبت الإعلامية نضال الأحمدية في منشور على "تويتر": "حملة الحقد الغبي على السوبر راغب علامه تعبر عن أهلها ولي كلام كثير عنه عزته وشرفه ووطنيته أنا من أعرفه منذ العام ١٩٨٣".

وأضافت: "يحب لبنان لكن ليس على طريقة العونطجية والوطنجية الذين انتخبوا المجرمين، راغب علامه لبناني مثل كل لبناني يحمل أكثر من جنسية ومن واجبه أن يشكر رئيسه الجديد".

وبدوره رد علامة على كلام الأحمدية قائلا: "شكرًا يا صديقتي نضالانا متأثر جدا من الوضع السيء الذي وصل الناس إليه بسبب قيادات الفساد والإجرام، انا والحمدلله أملك منازل في اجمل عواصم العالم وأولادي غادروا لبنان، لكنني أحب لبنان ولا أرضى من موقعي أن اسكت وأكون شاهد زور على الجرائم التي يتسبب بها اهل الحكم بحق الشعب اللبناني".

فيما كتب الفنان رامي عياش في تغريدة :"يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدني، حتى لو بخونك التعبير بس الحب اللي بقلبك لبلدك ما بيتخبى".

ليرد عليه راغب علامة بأنه لم يخونه التعبير، وأن "في قلبه كلام أكثر من الذي قاله".
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