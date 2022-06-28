مصر.. اتحاد المهن الموسيقية يصدر بيانا بشأن استقالة هاني شاكر

ونقل موقع القاهرة 24 عن الاتحاد قوله في بيان: "تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث بالأمس من أحداث مؤسفة لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، والتي ضمت روادًا من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهم من المبدعين فى المهن الموسيقية التي أثرت فى وجدان الشعوب العربية بل وامتد أثرها إلى العالم".وأضاف: "إزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقبا للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره فى اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد الآتى:أولا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب فى هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب.ثانيا: يرفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الممثل لجموع فنانى مصر استقالة الفنان الكبير هانى شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ مكانة مرموقة بين المبدعين فى مجال الغناء، ونقيب شهدت النقابة فى عهده تطورا ملحوظًا ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية بل والمجتمع بأسره".