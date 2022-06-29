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شيرين ترد لأول مرة على حقيقة استغلال حسام حبيب لأموالها(صور)

فن وثقافة

2022-06-29 | 02:18
شيرين ترد لأول مرة على حقيقة استغلال حسام حبيب لأموالها(صور)
823 مشاهدة

شيرين عبد الوهاب، الفنانة المصرية، واصلت فتح قلبها للجمهور من خلال هاشتاق "إسأل شيرين" على حسابها بانستقرام، والذي كشفت من خلاله طوال الفترة الحالية عن عدة أسرار لأول مرة في حياتها، وأحدثها اليوم بعد ردها لأول مرة على شائعة تعرضها للاستغلال المادي في زيجتها الأخيرة.

وواجهت شيرين عبد الوهاب سؤال من أحد متابعيها حول حالتها المادية في فترة زواجها من حسام حبيب، وطلب منها الرد على شائعة تكررت في فترة زواجها بأن حسام حبيب استفاد منها مادياً، ونفت شيرين عبد الوهاب تلك الشائعات، وقالت في أول رد لها على هذه القضية: "بصراحة وحق الله ان حسام عمره ما أخد مني فلوس، ولا استفاد مني مادياً، بل بالعكس تماماً، أنا معرفتش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام".
 
وتابعت في ردها وحديثها عن حالتها المادية في فترة زواجها من حسام حبيب: "كان بعكس اللي بيتقال تماماً، هو كان بيحافظ ليا على مالي، ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة".
وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب في ردودها عن عدة أمور جديدة حولها، ومنها إحيائها حفل في مهرجان قرطاج بتونس في يوم 20 أغسطس المقبل، وكذلك نفت وجود خلافات بينها وبين سعد لمجرد وقالت: "انا ببارك ليهم على الدويتو الجديد.. مبروك إليسا مبروك سعد"، ونفت أيضاُ وجود خلافات لها مع عاصي الحلاني ووصفته بأخيها الكبير، والذي يهتم بها في زياراتها إلى لبنان وتزوره في مزرعة الخيول الخاصة به، وقالت إنها لا تملك أي خلافات مع جميع زملائها في الوسط الفني.

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