شيرين ترد لأول مرة على حقيقة استغلال حسام حبيب لأموالها(صور)

شيرين عبد الوهاب، الفنانة المصرية، واصلت فتح قلبها للجمهور من خلال هاشتاق "إسأل شيرين" على حسابها بانستقرام، والذي كشفت من خلاله طوال الفترة الحالية عن عدة أسرار لأول مرة في حياتها، وأحدثها اليوم بعد ردها لأول مرة على شائعة تعرضها للاستغلال المادي في زيجتها الأخيرة.



وواجهت شيرين عبد الوهاب سؤال من أحد متابعيها حول حالتها المادية في فترة زواجها من حسام حبيب، وطلب منها الرد على شائعة تكررت في فترة زواجها بأن حسام حبيب استفاد منها مادياً، ونفت شيرين عبد الوهاب تلك الشائعات، وقالت في أول رد لها على هذه القضية: "بصراحة وحق الله ان حسام عمره ما أخد مني فلوس، ولا استفاد مني مادياً، بل بالعكس تماماً، أنا معرفتش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام".