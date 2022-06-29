مصر.. محمد عبد الرحمن "توتة" يجري عملية قلب مفتوح

وكتبت شامة عبد الرحمن، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، "أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم".وكان عبد الرحمن أعلن مؤخرا، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، عن عمله الفني الجديد الذي يحمل اسم "فيصل إكس ابو كليبس".يذكر أن أحدث أعمال الفنان كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الخفيفة ذات الـ15 حلقة.ومحمد عبد الرحمن هو ممثل مصري تخرج من كلية الحقوق من جامعة عين شمس 2007.